Беспилотники США и самолет-разведчик Великобритании провели разведку у границ Крыма

Два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США, а также стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании провели разведку у границ Крыма и юга России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Flightradar24.

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По состоянию на 14:40 самолет британских ВВС летит по направлению к точке вылета – Великобритании, а RQ-4 движутся вглубь Украины.

RQ-4 под номером GINGR68 вылетел предположительно из территории Израиля, другой беспилотник ВВС США под номером FORTE10, вероятно, вылетел с авиабазы НАТО в Сигонелле, Италия.

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6 апреля в небе над Донбассом был замечен разведывательный беспилотник RQ-4A ВВС США – Россия также подняла свой самодет-разведчик.

9 апреля в небе на востоке Украины впервые полетал украинский средневысотный ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Станислав Стороженко

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