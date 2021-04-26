Беспилотники США и самолет-разведчик Великобритании провели разведку у границ Крыма
26.04.2021, 14:44
Иллюстративное фото: pixabay.com
Два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США, а также стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании провели разведку у границ Крыма и юга России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Flightradar24.
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По состоянию на 14:40 самолет британских ВВС летит по направлению к точке вылета – Великобритании, а RQ-4 движутся вглубь Украины.
RQ-4 под номером GINGR68 вылетел предположительно из территории Израиля, другой беспилотник ВВС США под номером FORTE10, вероятно, вылетел с авиабазы НАТО в Сигонелле, Италия.
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- 6 апреля в небе над Донбассом был замечен разведывательный беспилотник RQ-4A ВВС США – Россия также подняла свой самодет-разведчик.
- 9 апреля в небе на востоке Украины впервые полетал украинский средневысотный ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.
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