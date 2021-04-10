Украинский беспилотник Bayraktar TB2 впервые взмыл в небо над Донбассом: фото

9 апреля в небе на востоке Украины впервые полетал украинский средневысотный ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, пишет Украинский милитарный портал.

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БПЛА пролетел из южной части страны над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями, после чего, развернувшись, вылетел в обратном направлении.

Цель полета пока остается неизвестной. Допускается, что это могло быть наблюдение, написал в Facebook нардеп от Слуги народа Юрий Мысягин.

СПРАВКА. Технические характеристики БПЛА Bayraktar TB2: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.



Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно Технические характеристики БПЛА Bayraktar TB2: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь

В январе 2021 года командование ВМС заявило, что в этом году боевой флот получит улучшенные ударные дроны Bayraktar TB2.

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Дарья Мостовая

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