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Уникальный пролет. Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели над стадионом – видео видео

12.02.2021, 11:37
Скриншот из видео
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Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-1B Lancer, B-52 Stratofortress и B-2 Spirit пролетели над стадионом в городе Тампа во время финала Super Bowl. Об этом пишет The Drivе.  

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Как заявляют в командовании ВВС США, уникальный пролет продемонстрировал новую концепцию эксплуатации бомбардировщиков, над которой работают американские военные. 

"Всего за несколько дней до большой игры, B-1B и B-52H полетели вместе в испытаниях, чтобы изучить, как эти самолеты могут работать вместе в реальном бою, включая обмен информацией о целеуказании, которая может быть использована для стрельбы из скрытого соединения", – пишет The Drive.

Различия бомбардировщиков заключаются в том, что B-52H и B-1B имеют большую общую грузоподъемность, а также быстрее и имели меньшую радиолокационную сигнатуру. B-52H является бомбардировщиком, который может нести большее количество полезной нагрузки внешне, отмечает издание.

СПРАВКА. Super Bowl — в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday де-факто стали национальным праздником в США.

Читайте также: "Самый смертоносный и живучий самолет". Испытатель о новом истребителе ВВС США – видео 

Станислав Стороженко
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B-1B США ввс бомбардировщик B-52 B-2 superbowl
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