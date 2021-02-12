Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-1B Lancer, B-52 Stratofortress и B-2 Spirit пролетели над стадионом в городе Тампа во время финала Super Bowl. Об этом пишет The Drivе.

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Как заявляют в командовании ВВС США, уникальный пролет продемонстрировал новую концепцию эксплуатации бомбардировщиков, над которой работают американские военные.

"Всего за несколько дней до большой игры, B-1B и B-52H полетели вместе в испытаниях, чтобы изучить, как эти самолеты могут работать вместе в реальном бою, включая обмен информацией о целеуказании, которая может быть использована для стрельбы из скрытого соединения", – пишет The Drive.

Различия бомбардировщиков заключаются в том, что B-52H и B-1B имеют большую общую грузоподъемность, а также быстрее и имели меньшую радиолокационную сигнатуру. B-52H является бомбардировщиком, который может нести большее количество полезной нагрузки внешне, отмечает издание.

СПРАВКА. Super Bowl — в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday де-факто стали национальным праздником в США.

3 февраля сообщалось, что 200 военнослужащих ВВС США вместе с экспедиционной эскадрильей бомбардировщиков B-1 Lancer прибудут в Норвегию для предстоящих миссий Bomber Task Force.

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Станислав Стороженко

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