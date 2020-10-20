Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы – видео

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Всего на корабле 80 пусковых ячеек для запуска ракет

Первый в своем классе эсминец, выполненный по технологии стелс, USS Zumwalt военно-морских сил США впервые в истории произвел боевые стрельбы. Об этом сообщает The Drive.

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Как пишет издание, в ходе стрельб у берегов Калифорнии были произведены выстрелы модификациями ракет Standard Missile 2, разработанными специально для этого корабля.  

СПРАВКА. Standard Missile 2 - семейство современных американских зенитных ракет среднего радиуса. Максимальная дальность полета такой боеголовки – до 166,7 км, высота от 150 метров до 15 км. Приняты на вооружение у армий США и Японии. 

Сообщается, что это вооружение станет одним из основных для противовоздушной и противоракетной обороны на Zumwalt. Помимо этой ракеты на эсминце есть также RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile – ракеты меньшего размера, которые могут быть расположены в любой из 80 пусковых ячеек по периферии корабля.

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Теги: США, вмс, армия, вооружения, эсминец, USS Zumwalt
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