Первый в своем классе стелс-эсминец ВМС США провел боевые стрельбы – видео

Первый в своем классе эсминец, выполненный по технологии стелс, USS Zumwalt военно-морских сил США впервые в истории произвел боевые стрельбы. Об этом сообщает The Drive.

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Как пишет издание, в ходе стрельб у берегов Калифорнии были произведены выстрелы модификациями ракет Standard Missile 2, разработанными специально для этого корабля.

СПРАВКА. Standard Missile 2 - семейство современных американских зенитных ракет среднего радиуса. Максимальная дальность полета такой боеголовки – до 166,7 км, высота от 150 метров до 15 км. Приняты на вооружение у армий США и Японии.

Сообщается, что это вооружение станет одним из основных для противовоздушной и противоракетной обороны на Zumwalt. Помимо этой ракеты на эсминце есть также RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile – ракеты меньшего размера, которые могут быть расположены в любой из 80 пусковых ячеек по периферии корабля.

2 сентября США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с базы Военно-воздушных сил Ванденберг.

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