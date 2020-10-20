У ВСУ появятся крылатые ракеты впервые с 1994-го: Нептун закупят уже в 2020 году – Таран

Ранее экс-секретарь СНБО Турчинов заявлял, что после Будапештского меморандума 1994 года на вооружении у Украины не осталось ни одной крылатой ракеты

В Министерстве обороны сделают перераспределение средств для того, чтобы закупить украинский комплекс крылатых ракет Р-360 Нептун уже в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

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По его словам, в ближайшее время в Минобороны сформируют официальный заказ, а также задачи по количеству и срокам поставки вооружения. Таран отметил, что необходимые для закупки деньги есть в наличии.

Министр обороны считает, что катерам военно-морских сил Украины также необходима корабельная версия комплекса Нептун. Разработка подобного типа вооружения должна стать следующим этапом в модернизации флота, заявил Таран.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в 2018 году заявил, что со дня подписания Будапештского меморандума в 1994 году на вооружении вооружении у армии Украины не оставалось ни одной крылатой ракеты.

30 января 2018 года в Украине успешно прошли первые летные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования Нептун, способной точно поражать наземные и морские цели.

31 марта 2020 года Минобороны провела испытания украинского ракетного комплекса – заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю.

23 августа этого года Нептун приняли на вооружение в ВС Украины.

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Станислав Стороженко

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