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У ВСУ появятся крылатые ракеты впервые с 1994-го: Нептун закупят уже в 2020 году – Таран

20.10.2020, 14:33
У ВСУ появятся крылатые ракеты впервые с 1994-го: Нептун закупят уже в 2020 году – Таран - Фото
Комплекс крылатых ракет Нептун (фото - Минобороны)

Ранее экс-секретарь СНБО Турчинов заявлял, что после Будапештского меморандума 1994 года на вооружении у Украины не осталось ни одной крылатой ракеты

В Министерстве обороны сделают перераспределение средств для того, чтобы закупить украинский комплекс крылатых ракет Р-360 Нептун уже в 2020 году. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран

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По его словам, в ближайшее время в Минобороны сформируют официальный заказ, а также задачи по количеству и срокам поставки вооружения. Таран отметил, что необходимые для закупки деньги есть в наличии. 

Министр обороны считает, что катерам военно-морских сил Украины также необходима корабельная версия комплекса Нептун. Разработка подобного типа вооружения должна стать следующим этапом в модернизации флота, заявил Таран. 

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в 2018 году заявил, что со дня подписания Будапештского меморандума в 1994 году на вооружении вооружении у армии Украины не оставалось ни одной крылатой ракеты. 

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Станислав Стороженко
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