США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III – видео запуска

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Запуск произвели ночью 2 сентября с базы Военно-воздушных сил Ванденберг, Калифорния, сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.
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Ракета не была оснащена боеголовкой – запускали "пустышку", и во время полета тестировали технологию возвращения ударного блока в атмосферу.
Minuteman III преодолела примерно 6760 километров и точно поразила цель на Маршалловых островах. Испытания показали, что ядерное сдерживание США является безопасным, надежным, надежным и эффективным для предотвращения угроз, заявили в командовании.
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Также отмечается, что подготовка к запуску осложнялась пандемией коронавируса.
"Этот запуск - кульминация месяцев напряженной работы и подготовки с участием множества партнеров. Я очень впечатлен командой, с которой мы сотрудничали, чтобы успешно выполнить эту миссию", – сказал полковник Омар Кольбер.
В командовании ВВС США также подчеркнули что запуск не является ответом или реакцией на мировые события или региональную напряженность.
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Фото - Air Force Global Strike Command, видео - US Military News/YouTube