В Тихом океане атаковали ракетами и потопили десантный корабль USS Durham – видео стрельб

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Десантный корабль-амфибия USS Durham служил во время войны в Персидском заливе. Его потопили во время международных учений Rim of the Pacific Exercise

Спущенный на воду в 1969 году и списанный в 1994-м американский десантный корабль USS Durham класса Charleston потопили в Тихом океане противокорабельными крылатыми ракетами. Видео уничтожения надводной цели на учениях RIMPAC 2000 показали в YouTube Военно-морских сил США.

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Какие именно ракеты использовали, неизвестно. Возможно, это были планирующие бомбы AGM-154 JSOW или, что вероятнее, RGM-84 Harpoon.

По правилам SINKEX, корабль-жертву должны затопить на глубине не менее 1000 морских саженей (около 1830 м) и не ближе чем в 50 морских милях от суши.

Еще несколько других видео с учений:

Учения по потоплению (SINKEX) дают участвующим подразделениям возможность приобрести "навыки и уверенность в своих вооружениях и системах посредством реалистичных тренировок, которые нельзя воспроизвести на симуляторах", пишет пресс-служба ВМС США. Перед стрельбами с корабля-жертвы сливают и снимают все, что может загрязнить окружающую среду.

Учения флотов США и девяти союзников в количестве 20 надводных кораблей, одной подлодки и примерно 5300 человек личного состава проходили у Гавайских островов с 17 по 31 августа.

  • В 2019-м в Тихом океане вблизи Соломоновых островов обнаружили остов USS Hornet, который принимал участие во Второй мировой войне и был потоплен торпедами 77 лет назад.
  • В мае 2020-го с кораблей Морской охраны Украины стреляли из пушек по коробкам и шарикам – видео учений.

Смотрите также: На учениях ВСУ ракетой С-125 потопили "Золотоношу": видео стрельб

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Теги: учения, полигон, корабль, стрельбище, USS Durham, SINKEX
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