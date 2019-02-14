Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео

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Корабль нашел дрон и передал фото

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В Тихом океане, вблизи Соломоновых островов, обнаружили остов американского авианосца "Хорнет" (USS Hornet), который принимал участие во Второй мировой войне и был потоплен торпедами 77 лет назад. Об этом сообщает телеканал CBS.

Авианосец и самолеты, которые были на палубе, нашло исследовательское судно соучредителя Microsoft Пола Аллена "Петрел".

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Корабль смогли рассмотреть на дне океана с помощью глубоководного беспилотника, который передал ученым фото.

Отмечается, что он неплохо сохранился.

"Хорнет" (USS Hornet (CV-8)) - авианосец США типа Йорктаун. Принимал участие в морских сражениях на Тихом океане с 1941 по 1942 годы. Был поврежден авиацией в бою у островов Санта-Крус 26 октября 1942 года, оставлен экипажем и потоплен торпедами американских и японских эсминцев.

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Теги: дрон, Тихий океан, авианосец, вторая мировая, корабль, хорнет, USS Hornet
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