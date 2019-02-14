Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео

В Тихом океане, вблизи Соломоновых островов, обнаружили остов американского авианосца "Хорнет" (USS Hornet), который принимал участие во Второй мировой войне и был потоплен торпедами 77 лет назад. Об этом сообщает телеканал CBS.

Авианосец и самолеты, которые были на палубе, нашло исследовательское судно соучредителя Microsoft Пола Аллена "Петрел".

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Корабль смогли рассмотреть на дне океана с помощью глубоководного беспилотника, который передал ученым фото.

Отмечается, что он неплохо сохранился.

Wreckage of World War II aircraft carrier USS Hornet discovered https://t.co/7pRG62a9Z9 pic.twitter.com/IUE3Ayg7F2 — CBS News (@CBSNews) 14 лютого 2019 р.

3/4 More USS #HORNET CV8 pics (reposted to correct the aircraft ID). The aircraft is a Grumman F4F #Wildcat fighter with its wings folded (might have fallen from the hangar deck when the ship rolled). The last shot is an International Harvester aircraft tug on the hangar deck. pic.twitter.com/4HdYEAeKAv — Chris Cavas (@CavasShips) 12 лютого 2019 р.

"Хорнет" (USS Hornet (CV-8)) - авианосец США типа Йорктаун. Принимал участие в морских сражениях на Тихом океане с 1941 по 1942 годы. Был поврежден авиацией в бою у островов Санта-Крус 26 октября 1942 года, оставлен экипажем и потоплен торпедами американских и японских эсминцев.

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