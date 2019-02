Спустя 77 лет нашли потопленный авианосец США: фото, видео

В Тихом океане, вблизи Соломоновых островов, обнаружили остов американского авианосца "Хорнет" (USS Hornet), который принимал участие во Второй мировой войне и был потоплен торпедами 77 лет назад. Об этом сообщает телеканал CBS.

Авианосец и самолеты, которые были на палубе, нашло исследовательское судно соучредителя Microsoft Пола Аллена "Петрел".

Корабль смогли рассмотреть на дне океана с помощью глубоководного беспилотника, который передал ученым фото.

Отмечается, что он неплохо сохранился.

3/4 More USS #HORNET CV8 pics (reposted to correct the aircraft ID). The aircraft is a Grumman F4F #Wildcat fighter with its wings folded (might have fallen from the hangar deck when the ship rolled). The last shot is an International Harvester aircraft tug on the hangar deck. pic.twitter.com/4HdYEAeKAv