На учениях ВСУ ракетой С-125 потопили "Золотоношу": видео стрельб

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Двух оснащенных новой системой наведения ракет "Печоры" хватило, чтобы потопить судно полным водоизмещением около 3000 тонн

В ходе боевых стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области из модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125 был потоплен списанный плавсостав "Золотоноша". Об этом сообщил Український мілітарний портал, показав соответствующее видео попадания одной из ракет.

Характеристики несамоходного судна проекта 814М: длина - 82,3 м, ширина - 13,6 м, осадка - 3,2 мм, грузоподъемность - 742 т.

Смотрите видео: Как ВСУ на берегу Черного моря били из систем ПВО

Ранее командующий ВМС Игорь Воронченко анонсировал использование ствольной артиллерии и комплексов С-125 для защиты ближней морской зоны.

Вооруженные силы нескольких стран НАТО участвовали недавно в учениях Steadfast Noon, сценарий которых предполагает ядерную войну.

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Теги: Золотоноша, зрк, стрельбы, кораблекрушение, ягорлык, с-125
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