Страны НАТО проводят учения с ядерным оружием

Самолет Panavia Tornado (Фото: EPA)

Вооруженные силы нескольких стран НАТО участвуют в учениях, сценарий которых предполагает ядерную войну. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в рамках маневров под названием "Непоколебимый полдень" (Steadfast Noon) планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Сообщается, что участники учений также будут тренироваться безопасно перемещать ядерное оружие из подземных хранилищ к самолетам и его установку.

Уточняется, что учебные полеты проходят без бомб. Подробная информация о деталях учений пока отсутствует. Однако опубликованные в интернете фотографии указывают на участие в маневрах немецкой и итальянской авиации.

Отмечается, что бундесвер направил на учения боевые самолеты Panavia Tornado 33-й тактической авиационной эскадры, которые располагаются на авиабазе Бюхель в Айфеле. Там же по неофициальной информации могут храниться американские водородные бомбы B61.

2 августа США формально вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

В тот же день в США заявили о разработке новых ракет средней дальности.

Зимой 2019 г президент США Дональд Трамп обвинил РФ в нарушении договора из-за разработки в России нового типа крылатой ракеты.

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