США испытали межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд: видео

В США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, которая может оснащаться ядерными боеголовками. Об этом сообщает Стратегическое командование США.

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Тестовый запуск провели с подземной установки на базе ВВС Вандерберг в Калифорнии. Ракета несла три учебных боеголовки и на пути к цели, расположенной в районе Маршалловых островов, преодолела 6 720 км. Она была выпущена в ночь на 4 августа.

"Minuteman III 50 лет, и дальнейшие тестовые запуски необходимы для обеспечения надежности системы до 2030-х годов", - сказал полковник Омар Колберт, командир 576-й летно-испытательной эскадрильи.

В Стратегическом командовании США подчеркнули, что тестовые запуски МБР Minuteman III не являются ответом или реакцией на глобальные события или региональное напряжение.

15 июля был обнародован отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в котором говорилось, что в мире стало меньше ядерного оружия, но это произошло за счет утилизации устаревших образцов. При этом в России и США реализуются программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также объектов по производству ядерного оружия.

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