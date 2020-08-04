США испытали межконтинентальную ракету, способную нести ядерный заряд: видео

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Ракета несла три учебных боеголовки и на пути к цели, расположенной в районе Маршалловых островов, преодолела 6 720 км

В США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, которая может оснащаться ядерными боеголовками. Об этом сообщает Стратегическое командование США.

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Тестовый запуск провели с подземной установки на базе ВВС Вандерберг в Калифорнии. Ракета несла три учебных боеголовки и на пути к цели, расположенной в районе Маршалловых островов, преодолела 6 720 км. Она была выпущена в ночь на 4 августа.

"Minuteman III 50 лет, и дальнейшие тестовые запуски необходимы для обеспечения надежности системы до 2030-х годов", - сказал полковник Омар Колберт, командир 576-й летно-испытательной эскадрильи.

В Стратегическом командовании США подчеркнули, что тестовые запуски МБР Minuteman III не являются ответом или реакцией на глобальные события или региональное напряжение.

  • 15 июля был обнародован отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в котором говорилось, что в мире стало меньше ядерного оружия, но это произошло за счет утилизации устаревших образцов. При этом в России и США реализуются программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также объектов по производству ядерного оружия.

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Теги: ядерное оружие, испытание, межконтинентальные баллистические ракеты, ракета
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