ВМС США перекрасили несколько F-18 в цвета лучших российских истребителей – фото

Подразделение Военно-морских сил США Fighter Squadron Composite 12 перекрасило несколько своих самолетов F-18E Super Hornet в цвета российских истребителей Су-57 – задачей отряда является симуляция истребителей противника и их тактики. Об этом пишет The Drive.

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В ВМС США эта схема раскраски истребителя известна как "Мако" – в России ливрею называют "Белая акула".

"Поскольку большая часть флота ударных истребителей ВМФ состоит из эскадрилий Super Hornet, визуально отличаться от F-18E для отряда – важная часть. Пилотам Fighter Squadron Composite 12 также будет поручено управлять ими таким образом, чтобы имитировать действия противника, поэтому, хотя планеры такие же, летный экипаж флота может ожидать чего угодно, кроме обычной драки с еще одним Super Hornet", – отмечают журналисты.

СПРАВКА. Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет был разработан для замены в российских войсках тяжёлого истребителя Су-27. Первый полёт совершил в 2010 году. По состоянию на декабрь 2020 года, в войсках РФ находился лишь 1 такой истребитель.

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Результаты пер

Станислав Стороженко

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