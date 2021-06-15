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Армия США отработала "удары по российским С-400" на учениях в Африке

15.06.2021, 12:53
Армия США отработала
ЗРК С-400 Триумф (фото — Goodvint.Wikipedia)

Американские войска отработали серию имитированных ударов по новейшим российским зенитно-ракетным системам С-400 в рамках учений Africa Lion 2021. Об этом пишет The Drive.

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Сообщается, что "удары наносились" во время командно-штабных учений CPX, которые представляют собой "полностью смоделированную военную игру".

"Неясно, какие средства использовали участники CPX для проведения симулированных ударов. AFRICOM (африканское командование войск США, – ред.) заявило, что неуказанные американские и марокканские истребители, а также американские бомбардировщики участвовали или примут участие в других частях African Lion 2021, как и в других итерациях этих учений", – пишет издание.

Учения Africa Lion из совместных американо-марокканских тренировок превратились в региональное мероприятие: в этом году тренировки ожидаются также в Сенегале и Тунисе.

Как отмечают журналисты, ранее появлялась информация о том, что Россия могла поставлять системы С-400 в Алжир и Ливию - Кремль хочет экспортировать С-400 в ряд других стран, особенно на Ближнем Востоке.

Станислав Стороженко
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Россия США пво учения с-400
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