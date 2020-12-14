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Не потерпят оборонных сделок с Россией. США ввели санкции против Турции из-за систем С-400

14.12.2020, 21:03
Не потерпят оборонных сделок с Россией. США ввели санкции против Турции из-за систем С-400 - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Министерство финансов США ввело санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией российских систем С-400. Об этом сообщает АВС

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По словам госсекретаря Майка Помпео, сегодняшние действия США являются четким сигналом того, что они полностью соблюдают закон о противодействии противникам Америки.

"США не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки", – заявил Помпео.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ни санкции со стороны Соединенных Штатов, ни Европейского союза не помешают Турции "отстаивать свои права".

  • Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд Россия и Турция подписали в 2017 году. Зенитно-ракетные системы были переданы Анкаре в полном объеме в 2019 году. Это соглашение осложнило отношения Турции и США.
  • В ответ на действия Анкары Вашингтон исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.
Станислав Стороженко
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США санкции Турция с-400

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