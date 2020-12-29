Отношения Турции с Россией не альтернатива НАТО и ЕС – Чавушоглу

Турецко-российские отношения не являются альтернативой в связях Турции с Североатлантическим альянсом и Европейским союзом. Об этом на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Турции Мехмед Чавошоглу.

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"Мы желаем, чтобы западные страны предпочли диалог", – сказал дипломат.

По его словам, Турция готова урегулировать все разногласия с США по поводу закупки российских систем С-400 путем диалога. Несмотря на это, Чавушоглу назвал санкции США в отношении Анкары "посягательством на суверенные права Турции".

14 декабря Министерство финансов США ввело санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией российских систем С-400. Эрдоган заявил, что санкции США или ЕС не помешают Турции "отстаивать свои права".

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Станислав Стороженко

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