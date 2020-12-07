Евросоюз хочет ввести санкции против Турции. Эрдоган заявил, что не подчинится угрозам

Европарламент призвал ввести санкции против Турции за планы страны добывать природный газ в акватории восточного Средиземноморья, которые Греция считают частью своей эксклюзивной экономической зоны. Об этом сообщает Reuters.

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Министры иностранных дел ЕС обсудят меры уже сегодня, однако президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не будет уступать в споре с Грецией и Кипром.

По его словам, Турция готова к переговорам, но он повторил свой призыв о правах на потенциальные энергоресурсы.

"Мы не подчиняемся угрозам и шантажу", – добавил Эрдоган.

Также отмечается, что одной из причин для ввода санкций против Турции стало посещение Эрдоганом оккупированного турецкими войсками Северного Кипра.

Летом этого года Греция заключила с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на исключительную экономическую зону. Однако Турция отказалась признавать этот договор и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в прибрежные воды Греции для составления карты бурения скважин с углеводородами. Между греческими и турецкими войсками произошло столкновение.

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Станислав Стороженко

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