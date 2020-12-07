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Евросоюз хочет ввести санкции против Турции. Эрдоган заявил, что не подчинится угрозам

07.12.2020, 14:16
Евросоюз хочет ввести санкции против Турции. Эрдоган заявил, что не подчинится угрозам - Фото
Иллюстративное фото: турецкое сейсморазведочное судно Oruc Reis (Источник - ЕРА)

Европарламент призвал ввести санкции против Турции за планы страны добывать природный газ в акватории восточного Средиземноморья, которые Греция считают частью своей эксклюзивной экономической зоны. Об этом сообщает Reuters

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Министры иностранных дел ЕС обсудят меры уже сегодня, однако президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не будет уступать в споре с Грецией и Кипром. 

По его словам, Турция готова к переговорам, но он повторил свой призыв о правах на потенциальные энергоресурсы.

"Мы не подчиняемся угрозам и шантажу", – добавил Эрдоган. 

Также отмечается, что одной из причин для ввода санкций против Турции стало посещение Эрдоганом оккупированного турецкими войсками Северного Кипра. 

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Станислав Стороженко
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