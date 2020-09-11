Конфликт в Средиземном море. Семь европейских стран угрожают Турции санкциями

Турция намерена добывать газ в водах, которые Греция и Кипр считают своей экономической зоной. Соседи пытаются надавить на Анкару

Семь стран Европейского союза угрожают Турции европейскими санкциями, если Турция не пойдет на переговоры о территориальном споре с Грецией и Кипром, сообщает France24.

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Конфликт возник из-за того, что Турция намерена добывать природный газ в водах, которые Греция и Кипр считают частью своей эксклюзивной экономической зоны.

Встречу группы MED-7 (Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр и Мальта) на Корсике организовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Перед этим Макрон заявил, что Турция больше не является партнером в Средиземноморье, и что ее народ заслуживает лучшего, чем поведение нынешнего правительства. Поведение Турции Макрон назвал неприемлемым. В Турции назвали заявление Макрона высокомерным и показывающим слабость и отчаяние.

В итоговой резолюции саммита семь стран заявили: "Мы сожалеем, что Турция не отреагировала на неоднократные призывы ЕС прекратить свои односторонние и незаконные действия в Восточном Средиземноморье и Эгейском море... В случае отсутствия прогресса в вовлечении Турции в диалог, и если она не прекратит свою одностороннюю деятельность, ЕС готов разработать список дальнейших ограничительных мер".

Санкции могу быть обсуждены в Европейском Совете 24-25 сентября.

В августе Турция отправила в воды между Грецией и Кипром исследовательское судно, поддержанное военными фрегатами. Греция в ответ направила флот сопровождения, между греческим кораблем и турецким фрегатом произошло столкновение.

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Денис Юдин

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