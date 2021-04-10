"Молодой ястреб". Южная Корея представила прототип истребителя KF-21 – фото

Вчера, 9 апреля, Южная Корея представила прототип собственного сверхзвукового истребителя KF-21. Об этом сообщает CNN.

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Программа по разработке и производству истребителя оценивается в $5,2 млрд.

Истребитель будет вооружен ракетами воздух-воздух и воздух-земля, возможно, он будет нести и крылатые ракеты воздушного базирования. Планируется производство в одноместном и двухместном вариантах.

"Началась новая эра независимой обороны, и это историческая веха в развитии (южно-корейской – ред.) авиационной промышленности", – заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, представляя прототип KF-21 Boramae ("молодой ястреб, обученный охоте").

К концу 2021 года планируется произвести три прототипа KF-21 для испытаний и разработки, в первой половине 2022 года – еще три. К 2028 году Южная Корея планирует развернуть 40 истребителей собственного производства, к 2032-му – 120. Истребитель также планируется продавать на экспорт.

3 февраля 2021 года первый полет совершил новый истребитель-бомбардировщик США F-15EX.

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Денис Юдин

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