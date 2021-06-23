Москва просит США отказаться от Sea Breeze, опасается "милитаристских настроений в Киеве"
Москва просит США отказаться от многонациональных морских учений Sea Breeze 2021 в Черном море, так как они, по выражению сотрудников МИД РФ, "поощряют милитаристские настроения в Киеве". Об этом пишет в Twitter посольство России в Вашингтоне.
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В министерстве у Сергея Лаврова уверяют, что "все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне".
В качестве примера того, какие "надо" проводить учения в акватории Черного моря, в российском посольстве приводят BLACKSEAFOR.
В Москве переживают, что масштабность "и явно агрессивный характер" учений Sea Breeze "никак не соответствуют реальным задачам безопасности" в регионе и "повышают риски непреднамеренных инцидентов".
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"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", – пишут сотрудники МИД РФ.
США и НАТО никак не отреагировали на такие заявления Москвы.
В учениях Sea Breeze 2021 с 28 июня по 10 июля примут участие 32 страны, около 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.
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