Москва просит США отказаться от Sea Breeze, опасается "милитаристских настроений в Киеве"

Москва просит США отказаться от многонациональных морских учений Sea Breeze 2021 в Черном море, так как они, по выражению сотрудников МИД РФ, "поощряют милитаристские настроения в Киеве". Об этом пишет в Twitter посольство России в Вашингтоне.

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В министерстве у Сергея Лаврова уверяют, что "все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне".

В качестве примера того, какие "надо" проводить учения в акватории Черного моря, в российском посольстве приводят BLACKSEAFOR.

СПРАВКА. BLACKSEAFOR – черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия, созданная . BLACKSEAFOR – черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия, созданная в 2001 году по инициативе Турции, куда вошли также Украина, Болгария, Грузия, Румыния и РФ. Прекратила существования после вторжения РФ в Украину в 2014 году.

В Москве переживают, что масштабность "и явно агрессивный характер" учений Sea Breeze "никак не соответствуют реальным задачам безопасности" в регионе и "повышают риски непреднамеренных инцидентов".

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"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", – пишут сотрудники МИД РФ.

США и НАТО никак не отреагировали на такие заявления Москвы.

В учениях Sea Breeze 2021 с 28 июня по 10 июля примут участие 32 страны, около 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.

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Евгений Пилипенко

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