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Посейдон с трезубцем. На Sea Breeze стекаются войска НАТО и союзников, Россия напряглась

22.06.2021, 11:23
Посейдон с трезубцем. На Sea Breeze стекаются войска НАТО и союзников, Россия напряглась - Фото
Учения Sea Breeze 2019 (фото — US Navy, Kyle Steckler)

Вчера, 21 июня, Шестой флот США объявил об участии в ежегодных маневрах Sea Breeze 2021 совместно с ВМС Украины, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе и станут крупнейшими за всю их историю.

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На эмблеме изображены два флага – США и Украины, надписи "Sea Breeze" и "sea land air", а также Посейдон, который занес трезубец над чем-то неопознанным, что плещется в волнах.

По данным Пентагона, в учениях примут участие 32 страны "с шести континентов", около 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.

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В программу входит отработка различных сценариев боевых действий, включая морскую войну, маневры на суше, водолазные, поисково-спасательные и специальные операции, операции по пресечению морских операций, а также отработка противовоздушной обороны и противолодочной войны.

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Sea Breeze проводится для повышения оперативной совместимости и возможностей союзников в Черном море.

Фото: US Navy/Flickr

Украина и США совместно проведут учения при участии и поддержке Албании, Австралии, Бразилии, Болгарии, Канады, Дании, Египта, Эстонии, Франции, Грузии, Греции, Израиля, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Молдовы, Марокко, Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, Сенегала, Испании, Южной Кореи, Швеции, Туниса, Турции, ОАЭ и Британии.

Фото: US Navy/Flickr

В начале лета Минобороны РФ записало ролик, в котором припугнуло своих подписчиков, что "под прикрытием учений" США "доставят современное вооружение и боеприпасы для украинских войск". В ведомстве у Сергея Шойгу также переживают, что "спланировано применение морского десанта для совместных действий Сил спецопераций с украинскими войсками".

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Евгений Пилипенко
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