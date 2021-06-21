Украина и Великобритания будут вместе строить корабли и военные базы

Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве между консорциумом промышленности Великобритании и Военно-морскими силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Меморандум был подписан сегодня, 21 июня 2021 года, на борту ракетного эсминца ВМС Великобритании HMS Defender британским министром по оборонным закупкам Джереми Квином и замминистра обороны Александром Миронюком.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

При подписании документа присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Миронюк отметил, что Украина надеется привлечть британских специалистов к завершению строительства корвета "Владимир Великий", сообщает Суспільне.

18 июня 2016 года HMS Defender и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805 зашли в порт Одессы.

Денис Юдин

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