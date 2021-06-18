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Геополитика | Украина в НАТО. Глава МИД Франции считает, что пока "условия не складываются"

18.06.2021, 10:29
Украина в НАТО. Глава МИД Франции считает, что пока
Жан-Ив Ле Дриан (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом он заявил утром в интервью местному каналу RMC-BFMTV.

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"Пока условия для приема Украины в НАТО не складываются. Нет. Сейчас их не хватает", – ответил он на соответствующий вопрос ведущего.

Читайте колонку Кулебы: Саммит НАТО и ПДЧ для Украины. Один вопрос: сколько еще реформ вам нужно 

В сентябре 2020 года Ле Дриан осадил надежды Кремля на скорое снятие санкций, а в конце апреля 2021 года, когда РФ стянула войска в границам Украины в демонстрации силы, он сказал, что не верит в новое вторжение россиян.

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Евгений Пилипенко
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геополитика нато франция Жан-Ив Ле Дриан евроинтеграция
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