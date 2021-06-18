Геополитика | Украина в НАТО. Глава МИД Франции считает, что пока "условия не складываются"
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом он заявил утром в интервью местному каналу RMC-BFMTV.
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"Пока условия для приема Украины в НАТО не складываются. Нет. Сейчас их не хватает", – ответил он на соответствующий вопрос ведущего.
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В сентябре 2020 года Ле Дриан осадил надежды Кремля на скорое снятие санкций, а в конце апреля 2021 года, когда РФ стянула войска в границам Украины в демонстрации силы, он сказал, что не верит в новое вторжение россиян.
- После саммита НАТО 14 июня 2021-го президент США Байден сказал, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО. Кремль отреагировал: "Ранее таких заявлений не делалось".
- Глава РФ Путин после встречи с Байденом на вопрос о вступлении Украины в НАТО заявил, что "здесь нечего обсуждать".
- Глава МИД Кулеба о причинах пробуксовки пути Украины в НАТО: "Российские страшилки о красных линиях".
- 17 июня преемник Меркель, лидер германской партии ХДС Лашет заявил, что "Россия должна уйти с оккупированного востока Украины".
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