Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом он заявил утром в интервью местному каналу RMC-BFMTV.

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"Пока условия для приема Украины в НАТО не складываются. Нет. Сейчас их не хватает", – ответил он на соответствующий вопрос ведущего.

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В сентябре 2020 года Ле Дриан осадил надежды Кремля на скорое снятие санкций, а в конце апреля 2021 года, когда РФ стянула войска в границам Украины в демонстрации силы, он сказал, что не верит в новое вторжение россиян.

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Евгений Пилипенко

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