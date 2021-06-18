Германия | Преемник Меркель: Россия должна уйти с оккупированного востока Украины
Россия должна вывести свои оккупационные силы с Донбасса. Об этом сказал в интервью Немецкому фонду Маршалла США лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, которого Welt ранее определил в "друзья России".
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"Россия должна уйти с оккупированного востока Украины", – заявил он.
Кандидат в канцлеры Германии считает, что минские соглашения и последующие переговоры в этом формате хоть и не дают возможности разрешить конфликт, они позволили остановить активную фазу войны.
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Лашет полагает, что война на Донбассе могла в 2014–2015 году перерасти в "большую войну" в Европе, если бы не было этих соглашений.
"Его (конфликт, — ред.) трансформировали в политический процесс", – сказал он.
По его словам, переговоры, какими бы бесплодными они ни были, дают возможность сдерживать дальнейшую агрессию. Если нет переговоров, отметил он, "тогда начинает работать право сильного, а это неправильно".
- В конце сентября 2021 года в Германии состоятся парламентские выборы. На начало мая у правящего альянса ХДС/ХСС и Зеленых был плюс-минус паритет по популярности.
- На вопрос о том, почему его называют пророссийским политиком, Лашет отвечает, что "это чушь" и "низкопробные ярлыки".
- Этот соратник канцлера Меркель ратует за "улучшение отношений" с РФ и поддерживает Северный поток-2. Говорит, "Германия идет правильным курсом, закупая газ у России".
- При этом Лашет считает, что ЕС должен открыть Украине европерспективу.
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