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Германия | Преемник Меркель: Россия должна уйти с оккупированного востока Украины

18.06.2021, 08:22
Преемник Меркель: Россия должна уйти с оккупированного востока Украины - Фото
Армин Лашет (фото - ЕРА)

Россия должна вывести свои оккупационные силы с Донбасса. Об этом сказал в интервью Немецкому фонду Маршалла США лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, которого Welt ранее определил в "друзья России".

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"Россия должна уйти с оккупированного востока Украины", – заявил он.

Кандидат в канцлеры Германии считает, что минские соглашения и последующие переговоры в этом формате хоть и не дают возможности разрешить конфликт, они позволили остановить активную фазу войны.

Читайте также: "Нужно отказаться от демонизации России". Портрет Лашета 

Лашет полагает, что война на Донбассе могла в 2014–2015 году перерасти в "большую войну" в Европе, если бы не было этих соглашений.

"Его (конфликт, — ред.) трансформировали в политический процесс", – сказал он.

По его словам, переговоры, какими бы бесплодными они ни были, дают возможность сдерживать дальнейшую агрессию. Если нет переговоров, отметил он, "тогда начинает работать право сильного, а это неправильно".

Евгений Пилипенко
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