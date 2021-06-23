Sea Breeze 2021. В Генштабе раскрыли подробности самых масштабных учений с НАТО с 1997-го

Совместные учения Sea Breeze 2021 войск стран НАТО, государств-партнеров и Украины станут самыми масштабными маневрами в стране с 1997 года. Об этом в комментарии Укринформу заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

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"Вооруженные Силы и другие силы безопасности и обороны обеспечат: 24 корабля (катера), 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1500 человек личного состава. Кроме того, будет задействовано одно поисково-спасательное судно", – отметил глава Генштаба.

Хомчак говорит, что "важно подготовить" многонациональные силы к проведению морских операций по безопасности в кризисном Черноморском регионе. Акцент учений будет сделан на элементах противовоздушной и противолодочной обороны, а также противодействии незаконным вооруженным формированиям и высадке морского и воздушного десанта.

Маневры войск пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах юга Украины.

21 июня Шестой флот США объявил об участии в ежегодных маневрах Sea Breeze 2021 совместно с ВМС Украины, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе и станут крупнейшими за всю их историю.

23 июня Москва попросила США отказаться от морских учений , так как они, по выражению сотрудников МИД РФ, "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

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Станислав Стороженко

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