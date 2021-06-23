UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Sea Breeze 2021. В Генштабе раскрыли подробности самых масштабных учений с НАТО с 1997-го

23.06.2021, 12:21
Sea Breeze 2021. В Генштабе раскрыли подробности самых масштабных учений с НАТО с 1997-го - Фото
Sea Breeze-2020 (Фото: ГПС)

Совместные учения Sea Breeze 2021 войск стран НАТО, государств-партнеров и Украины станут самыми масштабными маневрами в стране с 1997 года. Об этом в комментарии Укринформу заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Вооруженные Силы и другие силы безопасности и обороны обеспечат: 24 корабля (катера), 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1500 человек личного состава. Кроме того, будет задействовано одно поисково-спасательное судно", – отметил глава Генштаба.

Хомчак говорит, что "важно подготовить" многонациональные силы к проведению морских операций по безопасности в кризисном Черноморском регионе. Акцент учений будет сделан на элементах противовоздушной и противолодочной обороны, а также противодействии незаконным вооруженным формированиям и высадке морского и воздушного десанта. 

Маневры войск пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах юга Украины. 

Читайте также: Россия – враг, Украина – друг. Запад меняет стратегию: вот 10 пунктов, как это выглядит

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США нато учения черное море генштаб руслан хомчак Sea Breeze регион
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 