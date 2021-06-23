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Журналист на борту британского эсминца рассказал детали провокации россиян в Черном море

23.06.2021, 19:32
Журналист на борту британского эсминца рассказал детали провокации россиян в Черном море - Фото
HMS Defender (фото - EPA)
дополнено

Российские оккупанты пытались заставить британский эсминец HMS Defender изменить курс, когда он проходил у берегов оккупированного Крыма, задействовав два катера береговой охраны и около 20 самолетов. Об этом сообщает корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту британского судна.

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По его словам, когда корабль приближался к южной оконечности Крыма, экипаж уже находился на боевых постах, системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже были загружены.

HMS Defender собирался проплыть в пределах 12 миль (19 км) территориальных вод украинского Крыма. Капитан настаивал, что ему нужен был только безопасный проход по международно признанному судоходному пути, рассказал журналист.

Он отметил, что два российских катера береговой охраны, преследовавшие корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент одно из российских судов приблизилось на расстояние около 100 м.

По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Если вы не измените курс, я буду стрелять", рассказал корреспондент. Он говорит, что были слышны выстрелы на расстоянии, но они были вне досягаемости.

Капитан Винсент Оуэн сказал, что корабль обнаружил поблизости более 20 военных самолетов.

Ранее представитель Даунинг-стрит сказал, что HMS Defender выбрал самый прямой и международно признанный маршрут между Украиной и Грузией.

Он добавил, что Россия заранее предупредила Великобританию о том, что проводит учения по стрельбе в Черном море недалеко от того места, где плыл HMS Defender.

ДОПОЛНЕНО В 20:37. Минобороны РФ опубликовало видео, как российские самолеты отслеживали действия британского эсминца. 

  • Сегодня, 23 июля, Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы перед ракетным эсминцем Великобритании HMS Defender в Черном море. Россия утверждает, что британский корабль проигнорировал предупреждения о применении оружия в случае "нарушения российской границы".
  • Министерство обороны Великобритании назвало заявление РФ о стрельбе выдумкой. 
Вадим Ребрина
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Крым королевский флот HMS Defender
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