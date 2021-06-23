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Инцидент с HMS Defender. Таран назвал пять возможных причин провокации РФ в Черном море

23.06.2021, 20:31
Инцидент с HMS Defender. Таран назвал пять возможных причин провокации РФ в Черном море - Фото
Андрей Таран (Фото: Минобороны)

В инциденте с кораблем британского флота HMS Defender Россия через контролируемые СМИ прибегла к распространению циничной дезинформации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По мнению министра обороны Андрея Тарана, объяснить действия России могут пять причин: 

1. Реакция РФ на только что достигнутые договоренности украинско-британского морского партнерства (подписаны на борту HMS Defender 21 июня в Одессе).

2. Попытка РФ сорвать учения "Си Бриз-2021", начинающиеся 28 июня.

3. Ответ РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса.

4. Идея повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года.

5. Информационно-психологическая операция с прицелом на осенние выборы в РФ.

"Исходя из сегодняшнего развития событий, (мы) должны готовиться ко всем упомянутым и неназванным сценариям", – резюмировал Таран.

  • Сегодня, 23 июля, Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы перед ракетным эсминцем Великобритании HMS Defender в Черном море. Россия утверждает, что британский корабль проигнорировал предупреждения о применении оружия в случае "нарушения российской границы".
  • Министерство обороны Великобритании назвало заявление РФ о стрельбе выдумкой. 
  • Журналист BBC рассказал, что два российских катера береговой охраны, преследовавшие корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент одно из российских судов приблизилось на расстояние около 100 м.

Читайте также: "Назад или буду стрелять". Как Путин устроил провокацию в Черном море – вся история

Наталия Медведева
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Андрей Таран HMS Defender
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