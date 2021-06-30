Украина–НАТО | Пентагон успокоил Россию: американский эсминец USS Ross не идет к Крыму – это фейк
Американский ракетный эсминец USS Ross, вопреки фейкам в сети, в сторону временно оккупированного Россией Крыма не выдвигался. Об этом сообщил Twitter-аккаунт учений Sea Breeze 2021.
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"Несмотря на недавние сообщения, эсминец ВМС США USS Ross еще 30 минут назад был и в обозримом будущем будет в порту Одессы, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", – пишут на американском флоте.
26 июня USS Ross вошел в Черное море, а на следующий день прибыл в Одессу.
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В сети вскоре после этого начали распространять фейки, что эсминец "начал движение к Крыму", что вызвало переполох в российском сегменте интернета и агрессивные заявления пользователей (или ботов).
USS Ross вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk. 7 апреля 2017-го с него били "томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат: фото последствий удара.
SB21 provides the opportunity for personnel of participating nations to engage in realistic maritime training to build experience and teamwork and strengthen our interoperability as we work toward mutual goals.— U.S. European Command (@US_EUCOM) June 29, 2021
See more: https://t.co/lH7Pm2sM5f@USNavyEurope @DeptofDefense pic.twitter.com/p4in1Na8ba
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- 23 июня у крымского мыса Фиолент произошел инцидент: оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. РФ утверждает, что тот "нарушил границу России". Британия назвала заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня в МИД РФ угрожали "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Британии Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма, а премьер страны Джонсон – что они все делали правильно.
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