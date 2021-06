Американский ракетный эсминец USS Ross, вопреки фейкам в сети, в сторону временно оккупированного Россией Крыма не выдвигался. Об этом сообщил Twitter-аккаунт учений Sea Breeze 2021.

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец ВМС США USS Ross еще 30 минут назад был и в обозримом будущем будет в порту Одессы, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", – пишут на американском флоте.

26 июня USS Ross вошел в Черное море, а на следующий день прибыл в Одессу.

В сети вскоре после этого начали распространять фейки, что эсминец "начал движение к Крыму", что вызвало переполох в российском сегменте интернета и агрессивные заявления пользователей (или ботов).

USS Ross вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk. 7 апреля 2017-го с него били "томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат: фото последствий удара.

SB21 provides the opportunity for personnel of participating nations to engage in realistic maritime training to build experience and teamwork and strengthen our interoperability as we work toward mutual goals.

