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Украина–НАТО | Пентагон успокоил Россию: американский эсминец USS Ross не идет к Крыму – это фейк

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 09:24
Пентагон успокоил Россию: американский эсминец USS Ross не идет к Крыму – это фейк - Фото
Фото: twitter.com/YorukIsik

Американский ракетный эсминец USS Ross, вопреки фейкам в сети, в сторону временно оккупированного Россией Крыма не выдвигался. Об этом сообщил Twitter-аккаунт учений Sea Breeze 2021.

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"Несмотря на недавние сообщения, эсминец ВМС США USS Ross еще 30 минут назад был и в обозримом будущем будет в порту Одессы, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", – пишут на американском флоте.

Скриншот из поста Twitter'а учений

26 июня USS Ross вошел в Черное море, а на следующий день прибыл в Одессу.

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В сети вскоре после этого начали распространять фейки, что эсминец "начал движение к Крыму", что вызвало переполох в российском сегменте интернета и агрессивные заявления пользователей (или ботов).

USS Ross вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk. 7 апреля 2017-го с него били "томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат: фото последствий удара.

Евгений Пилипенко
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