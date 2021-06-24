Инцидент с эсминцем. Британия все делала правильно и не признает Крым российским – Джонсон

Экипаж британского эсминца HMS Defender действовал "совершенно правильно", проходя через международные воды Черного моря у Крыма, что повлекло за собой сообщение Минобороны РФ о якобы "предупредительных выстрелах" армии России. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Mirror.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Использование международных вод было вполне уместным. Важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории", – заявил британский лидер.

По его словам, британские моряки "совершенно правильно отстаивали закон и добивались свободы судоходства", выбирая кратчайший путь между двумя точками.

"Мы не признаем российскую аннексию Крыма. Она была незаконной. Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их, чтобы идти от пункта А в пункт Б", – подчеркнул Джонсон.

Читайте также: Инцидент с HMS Defender. Таран назвал пять возможных причин провокации РФ в Черном море

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.