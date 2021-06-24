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Инцидент с эсминцем. Британия все делала правильно и не признает Крым российским – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 16:30
Инцидент с эсминцем. Британия все делала правильно и не признает Крым российским – Джонсон - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/Simon Dawson)

Экипаж британского эсминца HMS Defender действовал "совершенно правильно", проходя через международные воды Черного моря у Крыма, что повлекло за собой сообщение Минобороны РФ о якобы "предупредительных выстрелах" армии России. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Mirror.

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"Использование международных вод было вполне уместным. Важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории", – заявил британский лидер.

По его словам, британские моряки "совершенно правильно отстаивали закон и добивались свободы судоходства", выбирая кратчайший путь между двумя точками.

"Мы не признаем российскую аннексию Крыма. Она была незаконной. Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их, чтобы идти от пункта А в пункт Б", – подчеркнул Джонсон.

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Марк Сировой
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Крым Борис Джонсон черное море эсминец HMS Defender
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