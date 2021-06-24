Инцидент с эсминцем. Британия все делала правильно и не признает Крым российским – Джонсон
Экипаж британского эсминца HMS Defender действовал "совершенно правильно", проходя через международные воды Черного моря у Крыма, что повлекло за собой сообщение Минобороны РФ о якобы "предупредительных выстрелах" армии России. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Mirror.
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"Использование международных вод было вполне уместным. Важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории", – заявил британский лидер.
По его словам, британские моряки "совершенно правильно отстаивали закон и добивались свободы судоходства", выбирая кратчайший путь между двумя точками.
"Мы не признаем российскую аннексию Крыма. Она была незаконной. Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их, чтобы идти от пункта А в пункт Б", – подчеркнул Джонсон.
- 23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".
- Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма.
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