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Вопреки призывам России. Ракетный эсминец США вошел в Черное море на учения с Украиной

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26.06.2021, 14:32
Вопреки призывам России. Ракетный эсминец США вошел в Черное море на учения с Украиной - Фото
Ракетный эсминец США USS Ross (фото - U.S. Naval Forces Europe-Africa , U.S. 6th Fleet)

Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вопреки призывам России вошел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2021 c Украиной, странами НАТО и партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

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Как отмечается, Росс присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части SB-21. Сценарий учений был разработан для объединения вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии.

Учения пройдут на море, суше и в воздухе, в частности будут отработаны наземные операции, противодействие подлодкам, противовоздушная оборона и методы обезвреживания боеприпасов.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США. Сейчас она необходима как никогда", – заявила поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посольство США в Украине.

По ее словам, это – часть неизменного обязательства по укреплению безопасности в Черном море, которое США, союзники и партнеры взяли на себя с 1997 года.

В Шестом флоте США подчеркивают: Черное море – важный водный путь для морской торговли и стабильности во всей Европе.

"В интересах мира – поддерживать стабильный и процветающий регион Черного моря, а также сдерживать агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды", – говорится в заявлении.

СПРАВКА. USS Ross вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк". 7 апреля 2017 года USS Ross запускал "Томагавки" по сирийской авиабазе Шайрат. Фото последствий удара.

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Марк Сировой
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учения черное море флот сша эсминец Sea Breeze USS Ross
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