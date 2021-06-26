Вопреки призывам России. Ракетный эсминец США вошел в Черное море на учения с Украиной
Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вопреки призывам России вошел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2021 c Украиной, странами НАТО и партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.
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Как отмечается, Росс присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части SB-21. Сценарий учений был разработан для объединения вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии.
Учения пройдут на море, суше и в воздухе, в частности будут отработаны наземные операции, противодействие подлодкам, противовоздушная оборона и методы обезвреживания боеприпасов.
"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США. Сейчас она необходима как никогда", – заявила поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посольство США в Украине.
По ее словам, это – часть неизменного обязательства по укреплению безопасности в Черном море, которое США, союзники и партнеры взяли на себя с 1997 года.
В Шестом флоте США подчеркивают: Черное море – важный водный путь для морской торговли и стабильности во всей Европе.
"В интересах мира – поддерживать стабильный и процветающий регион Черного моря, а также сдерживать агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды", – говорится в заявлении.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море будут проходить учения Sea Breeze-2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В украинском Генштабе заявили, что они будут самыми масштабными с 1997 года. Москва просила США отказаться от участия в Sea Breeze.
- 23 июня 2021 около мыса Фиолент у Крыма произошел инцидент: оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ". Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря. В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма, а премьер Борис Джонсон – что Британия все делала правильно.
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