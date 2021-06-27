Ракетный эсминец США прибыл в Одессу – союзники начинают стягиваться на учения Sea Breeze

Ракетный эсминец Ross Военно-морских Сил США прибыл в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2021, которые пройдут в водах украинского Причерноморья. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте учений.

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"USS Ross прибыл в Одессу для участия в ExerciseSeaBreeze! Это 21-я итерация учений, в которых более 30 стран объединятся для обучения совместимости в водах Черного моря!", – говорится в сообщении.

Как пишет Думская, корабль был пришвартован на причале 1-К контейнерного терминала одесского порта в 14:15. В последний раз эсминец был в Одессе в 2019 году.

Кроме того, издание отмечает, что вчера в город прибыли первые корабли, которые будут участвовать в учениях – это два катера Island Береговой охраны Грузии.

21 июня Шестой флот США объявил об участии в ежегодных маневрах Sea Breeze 2021 совместно с ВМС Украины, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе и станут крупнейшими за всю их историю.

23 июня Москва попросила США отказаться от морских учений , так как они, по выражению сотрудников МИД РФ, "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

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Станислав Стороженко

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