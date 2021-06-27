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Ракетный эсминец США прибыл в Одессу – союзники начинают стягиваться на учения Sea Breeze

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 16:41
Ракетный эсминец США прибыл в Одессу – союзники начинают стягиваться на учения Sea Breeze - Фото
USS Ross в Одессе (Фото - Twitter Sea Breeze Exercise)

Ракетный эсминец Ross Военно-морских Сил США прибыл в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2021, которые пройдут в водах украинского Причерноморья. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте учений. 

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"USS Ross прибыл в Одессу для участия в ExerciseSeaBreeze! Это 21-я итерация учений, в которых более 30 стран объединятся для обучения совместимости в водах Черного моря!", – говорится в сообщении.

Как пишет Думская, корабль был пришвартован на причале 1-К контейнерного терминала одесского порта в 14:15. В последний раз эсминец был в Одессе в 2019 году.

Кроме того, издание отмечает, что вчера в город прибыли первые корабли, которые будут участвовать в учениях – это два катера Island Береговой охраны Грузии. 

Читайте также: В Генштабе раскрыли подробности самых масштабных учений Sea Breeze с 1997 года

Станислав Стороженко
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Sea Breeze учения США USS Ross Грузия Island одесса черное море
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