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"Путин открывает шампанское". Туск обвинил польские власти в содействии политике Кремля

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 08:11
Дональд Туск (фото - ЕРА)

Прошлый председатель Евросовета Дональд Туск обвинил власти Польши в том, что их внутренняя и внешняя политика якобы выгодна Кремлю. Об этом новоизбранный глава оппозиционной либерально-консервативной партии Гражданская платформа заявил на пресс-конференции 4 июля.

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Несколько дней назад правящая польская партия Право и справедливость (ПиС) Ярослава Качиньского подписала декларацию с призывом к "большему суверенитету" членов ЕС с евроскептиками – французскими крайне правыми из Нацобъединения, венгерскими правыми из ФИДЕС/Венгерский гражданский союз премьера Виктора Орбана, а также итальянской Лигой.

Туск напомнил, что некоторые члены этих партий, "новые коллеги" ПиС, "даже носили футболки" с фото президента РФ Владимира Путина.

"Путинская Россия им ближе, чем ЕС. Уже несколько лет я повторяю, что по неизвестным причинам Качиньский и ПиС настаивали на реализации международной повестки Путина. Последствия могут быть хуже, чем мы думаем. Это движение – движение, с которым цивилизованные партии не хотят иметь ничего общего", – сказал он.

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Бывший глава правительства Польши считает, что такие действия – "это еще один шаг к изоляции Польши", а "единственный, кто открывает новую бутылку шампанского после таких решений, – это Путин в Кремле".

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Евгений Пилипенко
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польша владимир путин дональд туск лобби кремля евроскептики ярослав качинський
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