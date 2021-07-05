"Путин открывает шампанское". Туск обвинил польские власти в содействии политике Кремля
Прошлый председатель Евросовета Дональд Туск обвинил власти Польши в том, что их внутренняя и внешняя политика якобы выгодна Кремлю. Об этом новоизбранный глава оппозиционной либерально-консервативной партии Гражданская платформа заявил на пресс-конференции 4 июля.
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Несколько дней назад правящая польская партия Право и справедливость (ПиС) Ярослава Качиньского подписала декларацию с призывом к "большему суверенитету" членов ЕС с евроскептиками – французскими крайне правыми из Нацобъединения, венгерскими правыми из ФИДЕС/Венгерский гражданский союз премьера Виктора Орбана, а также итальянской Лигой.
Туск напомнил, что некоторые члены этих партий, "новые коллеги" ПиС, "даже носили футболки" с фото президента РФ Владимира Путина.
"Путинская Россия им ближе, чем ЕС. Уже несколько лет я повторяю, что по неизвестным причинам Качиньский и ПиС настаивали на реализации международной повестки Путина. Последствия могут быть хуже, чем мы думаем. Это движение – движение, с которым цивилизованные партии не хотят иметь ничего общего", – сказал он.
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Бывший глава правительства Польши считает, что такие действия – "это еще один шаг к изоляции Польши", а "единственный, кто открывает новую бутылку шампанского после таких решений, – это Путин в Кремле".
- Евросоюзу не нравится то, как власти Польши проводят судебную реформу. Варшава хочет, чтобы конституция страны была "выше" законодательства ЕС, а в Брюсселе ее призывают не делать таких шагов.
- Туск неоднократно заявлял, что путинская Россия – вовсе не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Также он отреагировал на призыв французского президента Макрона "помириться" с РФ. Политик систематически призывал Запад помогать Украине.
- Осенью 2019 года Туск-атлет оригинально попрощался с работой в Евросовете. Примерно тогда же он назвал мирового лидера, кто "молится на распад ЕС": не Путин.
- В конце июня 2021-го глава МИД Польши Рау заявил, что смягчать санкции ЕС против РФ – не вариант, скорее, нужно ужесточать.
- Рау об "ошибке" Байдена – "с Зеленским нужно было встретиться до Путина".
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