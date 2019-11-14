Туск отреагировал на призывы Макрона "помириться" с Россией

Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Когда французский президент Эмманюэль Макрон хочет "пересмотреть" позицию ЕС по России и "переосмыслить стратегические отношения", остается только надеяться, что этого не произойдет за счет суверенитета Европы. Так отреагировал на миролюбивые высказывания хозяина Елисейского дворца в адрес РФ уходящий глава Евросовета Дональд Туск, пишет пресс-служба этого органа власти ЕС.

"Макрон говорит, что разделяет взгляды на эту тему (премьера Венгрии) Виктора Орбана и надеется, что тот поможет убедить поляков изменить позицию по России. Но не мою, Эмманюэль", - подчеркнул Туск.

По словам еврочиновника, "не будет суверенной Европы без независимой Украины", а жесткая и последовательная позиция ЕС по РФ "была первым, ясным и недвусмысленным выражением нашего суверенитета, и мы должны продолжать это".

20 августа Макрон рассказал об "очень глубоко европейской" России, а на днях премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что тот "не осознает агрессивности РФ", когда пытается наладить с ней дружеские отношения.

В октябре 2019-го СМИ США написали, что п оявлению у американского президента Дональда Трампа "враждебного" отношения к Украине способствовал в том числе и Орбан .

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