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Польша напомнила Макрону о "горячем дыхании российского медведя"

Польша напомнила Макрону о "горячем дыхании российского медведя" - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)
11.11.2019, 09:33

Премьер-министр Моравецкий предупредил президента Франции об агрессивности России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не осознает агрессивности РФ, когда пытается наладить с ней дружеские отношения. Об этом он рассказал в интервью The Financial Times.

"Европа не может делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии…Президент Макрон находится в другом положении, потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее", - объяснил политик.

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Моравецкий также негативно высказался о строительстве российского газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе европейских стран.

"Северный поток-2 − это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Очень разочаровывает, когда у такого проекта есть поддержка ключевых стран ЕС", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр раскритиковал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО. Моравецкий обвинил президента Франции в "безответственности" перед Альянсом, который, по его словам, является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира".

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