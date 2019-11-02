МИД вызывало посла Франции из-за слов Макрона об украинцах

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Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для предоставления разъяснений о заявлении французского президента Эмманюэля Макрона о якобы "подпольных украинских сетях". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - отмечается в сообщении.

Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией.

"Я отдаю предпочтение людям, которые прибыли из Гвинеи или Кот-д'Ивуар легально ..., чем подпольным болгарским или украинском сетям", - сказал Макрон в интервью, которое было опубликованном 30 октября.

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