Туск: Россия - проблема для ЕС, меня даже прозвали "маньяком"

Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)

Путинская Россия - не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Так уходящий глава Евросовета Дональд Туск описал во время лекции в Колледже Европы в Брюгге отношения официальных Москвы и Брюсселя.

"Мне приходилось публично напоминать другим (руководителям ЕС, - ред.), почти каждую неделю, что Россия - это не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема". Меня даже назвали "маньяком" за сосредоточеннось на этой теме", - сказал он.

Смотрите фото: Зеленский и Туск приехали в Станицу Луганскую

При этом Туск считает, что его жесткая линия по России оправдалась, так как ЕС "сохранял единство, в том числе по санкциям".

По его словам, стратегическая цель властей РФ - не только контролировать территории бывшего СССР, но и "систематически ослаблять ЕС провокациями внутренних разногласий".