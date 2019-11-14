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Туск: Россия - проблема для ЕС, меня даже прозвали "маньяком"

Туск: Россия - проблема для ЕС, меня даже прозвали "маньяком" - Фото
Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)
14.11.2019, 08:30

По мнению председателя Евросовета, на кону - не только независимость Украины и безопасность стран ЕС, но и суверенитет этого политического блока

Путинская Россия - не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Так уходящий глава Евросовета Дональд Туск описал во время лекции в Колледже Европы в Брюгге отношения официальных Москвы и Брюсселя.

"Мне приходилось публично напоминать другим (руководителям ЕС, - ред.), почти каждую неделю, что Россия - это не наш "стратегический партнер", а наша "стратегическая проблема". Меня даже назвали "маньяком" за сосредоточеннось на этой теме", - сказал он.

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При этом Туск считает, что его жесткая линия по России оправдалась, так как ЕС "сохранял единство, в том числе по санкциям".

По его словам, стратегическая цель властей РФ - не только контролировать территории бывшего СССР, но и "систематически ослаблять ЕС провокациями внутренних разногласий".

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геополитика дональд туск
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