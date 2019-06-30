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30.06.2019, 10:35

Выборы главы Еврокомиссии: кто станет преемником Юнкера

Выборы главы Еврокомиссии: кто станет преемником Юнкера - Фото
Фото: pixabay.com

Перед саммитом запланировано проведение консультаций

В Брюсселе сегодня лидеры государств-членов Евросоюза прибудут на саммит для избрания нового председателя Еврокомиссии, который должен сменить Жана-Клода Юнкера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Перед саммитом вечером запланированы консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Представители двух крупнейших европейских политических сил должны встретиться отдельно - члены консервативной Европейской народной партии и социал-демократы проведут встречу во второй половине дня.

Ранее фаворитами среди кандидатов на пост преемника Юнкера от Европейской народной партии, которая получила больше всего мандатов, был немец Манфред Вебер, а у социалистов, которые заняли второе место, - голландец Франс Тиммерманс. Обсуждается кандидатура Маргрете Вестагер от либералов Дании.

Однако на прошлой неделе во время саммита Веберу не удалось получить необходимую поддержку в Европарламенте. Также Франция и Испания выступили против его кандидатуры, из-за чего его шансы возглавить Еврокомиссию резко уменьшились.

По информации издания Welt am Sonntag, европейские лидеры договорились на саммите Большой двадцатки в Осаке, что Вебера не будут выбирать председателем Еврокомиссии. Издание сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы согласилась с этим решением.

28 мая действующий глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что главы большинства фракций парламента договорились приложить усилия для того, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, который будет предложен именно его фракциями.

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Теги: Ангела Меркель, выборы, Жан-Клод Юнкер, дональд туск
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