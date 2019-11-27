Туск назвал мирового лидера, кто "молится на распад ЕС": не Путин

Дональд Туск и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Одна из самых крупных проблем Европейского Союза - это американский президент Дональд Трамп, который "поддерживает Brexit и молится за распад ЕС". Так заявил уходящий глава Евросовета Дональд Туск, пишет Reuters со ссылкой на газету Die Zeit.

По его словам, впервые в истории появился президент США, который "открыто выступает против единой Европы и нацелен на ослабление ЕС".

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Бывший премьер Польши, Туск вскоре завершит пятилетний мандат в качестве президента Евросовета. Ожидается, что его сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель. Обновленную Еврокомиссию сегодня возглавила немецкий консерватор, бывший глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Недавно Туск заявил, что путинская Россия - вовсе не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Также он отреагировал на призыв французского президента Макрона "помириться" с РФ. Туск систематически призывал Запад помогать Украине.

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