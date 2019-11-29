Туск-атлет оригинально попрощался с работой в Евросовете: видео

За два дня до ухода с должности президента Европейского совета Дональда Туска пресс-служба этого органа выложила в YouTube "прощальное" видео, посвященное чиновнику. В ролике Туск бежит по центру Брюсселя в спортивном костюме.

Во время пробежки на фоне и ситилайтах появляются надписи и показываются события, в которых принимал участие глава Евросовета.

Читайте также: Туск - Трампу: На встрече с Путиным помните, кто ваш друг

"Вот это был забег! Спустя пять лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передаю дела Шарлю Мишелю. Bon courage, Шарль!" - подписал он ролик.

Недавно Туск заявил, что путинская Россия - вовсе не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Также он отреагировал на призыв французского президента Макрона "помириться" с РФ. Туск систематически призывал Запад помогать Украине.