Туск-атлет оригинально попрощался с работой в Евросовете: видео

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На днях Туска, бывшего премьер-министра Польши, избрали председателем Европейской народной партии. Глава Евросовета уйдет с должности 1 декабря.

За два дня до ухода с должности президента Европейского совета Дональда Туска пресс-служба этого органа выложила в YouTube "прощальное" видео, посвященное чиновнику. В ролике Туск бежит по центру Брюсселя в спортивном костюме.

Во время пробежки на фоне и ситилайтах появляются надписи и показываются события, в которых принимал участие глава Евросовета.

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"Вот это был забег! Спустя пять лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передаю дела Шарлю Мишелю. Bon courage, Шарль!" - подписал он ролик.

Недавно Туск заявил, что путинская Россия - вовсе не партнер Европы, а ее стратегическая проблема. Также он отреагировал на призыв французского президента Макрона "помириться" с РФ. Туск систематически призывал Запад помогать Украине.

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Теги: дональд туск
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