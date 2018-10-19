Друг Путина из Италии: Украина разжигает религиозную войну

Маттео Сальвини (фото - corriere.it)

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По словам главы итальянского МВД, религиозные войны всегда заканчиваются плохо

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Пророссийский вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Украина разжигает религиозную войну. Об этом сообщает Der Standard.

По словам главы итальянского МВД, религиозные войны всегда заканчиваются плохо.

"Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - сказал он.

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4 октября сообщалось, что президент Петр Порошенко в комментарии газете La Repubblica предположил, что министр внутренних дел Италии, который щеголяет в футболке с изображением российского лидера Владимира Путина на Красной площади, "просто не знает о глубокой трагедии, которую, по вине Кремля, переживает Украина".

20 июля сообщалось, что Сальвини назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной".

16 июля Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил, что рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года.

Сальвини - один из лидеров правой партии Лига севера, выступающей за отделение северных провинций Италии и создание отдельного государства со столицей в Милане.