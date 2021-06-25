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В Польше правящая партия потеряла большинство в парламенте

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 16:30
В Польше правящая партия потеряла большинство в парламенте - Фото
Сейм Польши (Фото – EPA)

В Польше правящая партия Право и справедливость потеряла большинство в Сейме после выхода из фракции троих депутатов. Об этом сообщает Onet.

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Право и справедливость покинули Збигнев Гижинский, Малгожата Яновская и Аркадиуш Чарторыйский. Они создадут собственное депутатское объединение Польский выбор.

Депутаты не согласны с отступлением партии от предвыборных обещаний.

С их выходом у Права и справедливости останется 229 голосов в 460-местном Сейме. У фракции есть союзники – депутатская группа Кукиз'15 из четырех человек и ряд независимых депутатов. В то же время, сама фракция не всегда голосует единогласно, поэтому риск провалить голосование с потерей большинства повысился.

Денис Юдин
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польша сейм польши право и справедливость
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