В Польше правящая партия потеряла большинство в парламенте

В Польше правящая партия Право и справедливость потеряла большинство в Сейме после выхода из фракции троих депутатов. Об этом сообщает Onet.

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Право и справедливость покинули Збигнев Гижинский, Малгожата Яновская и Аркадиуш Чарторыйский. Они создадут собственное депутатское объединение Польский выбор.

Депутаты не согласны с отступлением партии от предвыборных обещаний.

С их выходом у Права и справедливости останется 229 голосов в 460-местном Сейме. У фракции есть союзники – депутатская группа Кукиз'15 из четырех человек и ряд независимых депутатов. В то же время, сама фракция не всегда голосует единогласно, поэтому риск провалить голосование с потерей большинства повысился.

В октябре 2019 года прошли выборы в парламент Польши, их выиграла Право и справедливость.

В июле 2020 года на президентских выборах победил президент Анджей Дуда.

Денис Юдин

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