В Польше правящая партия потеряла большинство в парламенте
25.06.2021, 16:30
Сейм Польши (Фото – EPA)
В Польше правящая партия Право и справедливость потеряла большинство в Сейме после выхода из фракции троих депутатов. Об этом сообщает Onet.
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Право и справедливость покинули Збигнев Гижинский, Малгожата Яновская и Аркадиуш Чарторыйский. Они создадут собственное депутатское объединение Польский выбор.
Депутаты не согласны с отступлением партии от предвыборных обещаний.
С их выходом у Права и справедливости останется 229 голосов в 460-местном Сейме. У фракции есть союзники – депутатская группа Кукиз'15 из четырех человек и ряд независимых депутатов. В то же время, сама фракция не всегда голосует единогласно, поэтому риск провалить голосование с потерей большинства повысился.
- В октябре 2019 года прошли выборы в парламент Польши, их выиграла Право и справедливость.
- В июле 2020 года на президентских выборах победил президент Анджей Дуда.
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