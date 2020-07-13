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Выборы в Польше. Финальный результат: Дуда победил с отрывом в 2%

13.07.2020, 22:48
Выборы в Польше. Финальный результат: Дуда победил с отрывом в 2% - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA-EFE/Leszek Szymanski)

Разрыв между результатами кандидатов в президенты Польши составил чуть более 2%, победил Анджей Дуда

По результатам подсчета 100% голосов избирателей во время второго тура президентских выборов в Польше, которые состоялись 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% граждан. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши.

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За кандидата от партии Гражданская платформа Рафала Тшасковского отдали голоса 48,97% избирателей.

Разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%.

По данным польского избиркома, явка на выборах составила 68,18% – это рекорд за всю историю выборов в независимой Польше.

Результаты выборов президента Польши (Таблица: wybory.gov.pl)
  • Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли из-за эпидемии коронавируса.
  • 28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов: Дуда занял первое место с 43,50% голосов. Второе место получил Рафал Тшасковський с 30,46%. Явка в первом туре выборов составила 64,51%.
  • Сегодня утром президент Владимир Зеленский поздравил Дуду с победой, не дождавшись подсчета всех голосов.
Наталия Медведева
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