Выборы президента Польши. Дуда и мэр Варшавы Тшасковский вышли во второй тур

Фото: пресс-служба посольства Польши в Украине

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский вышли во второй тур выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют результаты после обработки 99,78% электронных протоколов, передает Onet.

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Шесть кандидатов с наибольшим числом голосов:

1. Анджей Дуда – 43,67%

2. Рафал Тшасковский – 30,34%

3. Симон Головня – 13,85%

4. Криштоф Босак – 6,75%

5. Владислав Каосиняк-Камыш – 2,37%

6. Роберт Бедронь – 2, 21%.

Явка составила 64,4%. Второй тур запланирован на 12 июля.

Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.

перенесли 14 июня Дуда назвал ЛГБТ-идеи "необольшевизмом", заявив впоследствии, что его слова вырвали из контекста. Его оппонент Тшасковский осуждает подобные заявления со стороны политиков-консерваторов: он говорит, что это разделяет поляков, и любой, кто позволяет себе такие словам заплатит политическую цену.