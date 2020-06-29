Выборы президента Польши. Дуда и мэр Варшавы Тшасковский вышли во второй тур

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский вышли во второй тур выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют результаты после обработки 99,78% электронных протоколов, передает Onet.
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Шесть кандидатов с наибольшим числом голосов:
1. Анджей Дуда – 43,67%
2. Рафал Тшасковский – 30,34%
3. Симон Головня – 13,85%
4. Криштоф Босак – 6,75%
5. Владислав Каосиняк-Камыш – 2,37%
6. Роберт Бедронь – 2, 21%.
Явка составила 64,4%. Второй тур запланирован на 12 июля.