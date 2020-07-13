На выборах в Польше победил Дуда. Его уже поздравил Зеленский

Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл во втором туре выборов, свидетельствуют предварительные результаты голосования

Во втором туре президентских выборов в Польше, по итогам подсчета 99,84% протоколов, действующего главу государства Анджея Дуду поддержали 51,22% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Польши.

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Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 48,78% голосов избирателей. Дуда выиграл с преимуществом около 493 000 голосов.

В Комиссии сообщили, что они еще не получили протоколы с пяти избирательных участков, однако там считают, что те существенно не повлияют на результат.

Явка на этих выборах составила 67,67%. Рекордная явка на выборах в Польше была установлена в 1995 году, когда поляки выбирали президента. Тогда на выборы во втором туре пришло 68,23% избирателей.

Президент Владимир Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах, пожелав Польше "под его руководством дальнейших успехов и процветания". Также Зеленский пригласил действующего президента Польши посетить Украину.

Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.

В первом туре Дуда выиграл у Тшасковского с отрывом в 13%

экзитпол не смог предварительно выявить победителя выборов в Польше. Вчера сообщалось , что

Владислав Сердюк

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