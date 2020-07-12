Выборы президента Польши. Экзит-полл не смог выявить победителя

По данным экзит-полла, разрыв между Дудой и Тшасковским составляет 0,8%, при этом статистическая погрешность опроса – 2%

По данным экзит-полла Ipsos, во втором туре выборов президента Польши нынешний глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрали практически равное количество голосов - в пределах статистической погрешности. Об этом сообщает TVN24.

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Отмечается, что Дуда, согласно экзит-поллу, набрал 50,4% голосов, а Тшасковский – 49,6%. Разница между кандидатами составляет 0,8%, при этом статистическая погрешность опроса - 2%.

Таким образом экзит-полл не может предварительно выявить победителя выборов, констатируют в Ipsos.

Явка же, по данным экзит-полла, составила 68,9. Это на 4,4% выше, чем было в первом туре.

Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.

В первом туре Дуда выиграл у Тшасковского с отрывом в 13%

Марк Сировой

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