UA

Выборы президента Польши. Экзит-полл не смог выявить победителя

12.07.2020, 23:10
Выборы президента Польши. Экзит-полл не смог выявить победителя - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным экзит-полла, разрыв между Дудой и Тшасковским составляет 0,8%, при этом статистическая погрешность опроса – 2%

По данным экзит-полла Ipsos, во втором туре выборов президента Польши нынешний глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрали практически равное количество голосов - в пределах статистической погрешности. Об этом сообщает TVN24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Дуда, согласно экзит-поллу, набрал 50,4% голосов, а Тшасковский – 49,6%. Разница между кандидатами составляет 0,8%, при этом статистическая погрешность опроса - 2%.

Таким образом экзит-полл не может предварительно выявить победителя выборов, констатируют в Ipsos.

Явка же, по данным экзит-полла, составила 68,9. Это на 4,4% выше, чем было в первом туре.

  • Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.
  • В первом туре Дуда выиграл у Тшасковского с отрывом в 13%
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
экзит-полл польша выборы анджей дуда Рафал Тшасковский

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 