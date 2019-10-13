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В Польше начались выборы в Сейм и Сенат: кому прогнозируют победу

В Польше начались выборы в Сейм и Сенат: кому прогнозируют победу - Фото
Фото: depositphotos.com
13.10.2019, 11:05

Поляки выберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов

Сегодня в Польше проходят парламентские выборы. Об этом сообщает Польское радио.

Представитель ЦИК Польши Кшиштоф Лоренц ранее предупреждал, за нарушение избирательной тишины 12 октября грозит штраф от 20 злотых (более 4 евро) до 1 миллиона злотых (233 тысяч евро).

Сегодня поляки выберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

К нижней палаты парламента (Сейма) избираться будут 5112 кандидатов, это составляет в среднем 11 человек на одно место. В верхнюю палату парламента (Сенат) - 278 кандидатов: почти три человека на место.

Право голоса имеют граждане Польши, достигших возраста 18 лет.

Многие в стране считают их историческими, например, бывшие президенты страны Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.

"13 октября нам предстоят не обычные выборы: на них решится, останется ли Польша демократическим правовым государством или продолжит превращаться в авторитарную диктатуру", - говорится в их открытом письме, сообщает Deutsche Welle.

Националисты-консерваторы из PiS готовятся одержать победу: соцопросы им отдают 42-48% по итогам голосования.

"Не исключено, что им удастся повторить феноменальный успех 2015 года, когда партия получила абсолютное большинство мандатов в Сейме и сформировала однопартийное правительство", - отмечается в сообщении.

  • 8 августа спикер польского сейма Марек Кухциньский заявил об отставке со своего поста из-за недавнего скандала с перелетами.
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польша выборы Александр Квасьневский Бронислав Коморовский
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