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Скандал с перелетами. Спикер сейма Польши заявил об отставке

Скандал с перелетами. Спикер сейма Польши заявил об отставке - Фото
Марек Кухциньский (фото - sejm.gov.pl)
08.08.2019, 14:25

Кухциньский покинет пост завтра. Он был спикером с 2015 года

Спикер польского сейма Марек Кухциньский заявил об отставке со своего поста из-за недавнего скандала с перелетами. Об этом сообщает RMF24.

Кухциньский, который представляет правящую в стране партию Право и справедливость, объявил, что занимаемую должность покинет завтра. Такое решение стало итогом вчерашней партийной встречи в Новогродске, на которой обсуждался инцидент.

Сам чиновник пояснил, что в ходе своей деятельности закон не нарушал. Большое количество полетов он аргументировал частыми встречами с жителями городов. "Однако, поскольку общественное мнение негативно оценивает мое поведение, я решил, что больше не смогу выполнять эту функцию", - пояснил свое решение спикер сейма.

Председатель партии Ярослав Качиньский, говоря об отставке, подчеркнул, что "Право и справедливость" таким образом выполянет свой лозунг "Слушай поляков, служи Польше".

  • В конце июля польские СМИ сообщили, что Кухциньский множество раз летал в свой родной город Жешув (Подкарпатское воеводство) в сопровождении членов семьи. Кроме того, в поездках чиновника неоднократно сопровождали его однопартийцы.
  • Должность в руководстве сеймом Кухциньский занимает с ноября 2015 года. Следующие парламенткие выборы в Польше запланированы на 13 октября 2019 года. 

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Марек Кухцинский польша отставка польский сейм
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