Скандал с перелетами. Спикер сейма Польши заявил об отставке

Марек Кухциньский (фото - sejm.gov.pl)

Спикер польского сейма Марек Кухциньский заявил об отставке со своего поста из-за недавнего скандала с перелетами. Об этом сообщает RMF24.

Кухциньский, который представляет правящую в стране партию Право и справедливость, объявил, что занимаемую должность покинет завтра. Такое решение стало итогом вчерашней партийной встречи в Новогродске, на которой обсуждался инцидент.

Сам чиновник пояснил, что в ходе своей деятельности закон не нарушал. Большое количество полетов он аргументировал частыми встречами с жителями городов. "Однако, поскольку общественное мнение негативно оценивает мое поведение, я решил, что больше не смогу выполнять эту функцию", - пояснил свое решение спикер сейма.

Председатель партии Ярослав Качиньский, говоря об отставке, подчеркнул, что "Право и справедливость" таким образом выполянет свой лозунг "Слушай поляков, служи Польше".