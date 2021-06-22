Глава МИД Польши о санкциях против России: Смягчать не вариант, скорее будет ужесточение

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что смягчать санкции Евросоюза против России – не вариант. Если ожидать каких-то изменений в этом вопросе, то скорее это будет ужесточение. Об этом он сказал в интервью Польскому радио.

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Комментируя дебаты глав МИД ЕС в Люксембурге, Рау отметил – экономические санкции против Москвы будут продлены, так как с российской стороны "ничего не изменилось".

Также он сообщил, что в дискуссии по Беларуси европейские министры настоятельно призвали не рассматривать кризис в Минске отдельно от политики России. Рау назвал Москву "ключом к пониманию этой проблемы и этого кризиса".

Отвечая на вопрос о том, как ЕС должен вести себя с Россией, глава МИД Польши сказал, что в первую очередь нужно обращать внимание на соблюдение Минских договоренностей, а российская сторона их пока не выполняет.

В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма.

21 июня 2021-го Совет Евросоюза продлил санкции против РФ еще на один год. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а также на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму

В этот же день были расширены санкции против Беларуси. ЕС решил заморозить активы и запретить выдачу виз 78 людям и восьми юридическим лицам. В список вошли несколько бизнесменов, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

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Оксана Житнюк

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