Большинство верующих в Украине ассоциируют себя с автокефальной ПЦУ: опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев считают себя православными, при этом большая часть верующих относит себя к Православной церкви Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса от Киевского международного института социологии.

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73% опрошенных заявили, что они относят себя к православным, 9% считают себя греко-католиками, 7% – атеистами.

С автокефальной ПЦУ ассоциируют себя 58% прихожан (в июне прошлого года их было 48%). Приверженцами Московского патриархата являются 25% верующих (в июне 2020-го – 21,5%). 12% респондентов сказали, что они просто верующие – без конкретизации (в июне 2020 – 23%).

Опрос проводился 25-28 июня среди 1003 украинцев возрастом старше 18 лет по телефону. Погрешность – не более 3,5%.

В октябре 2020 года согласно опросу центра Разумкова к ПЦУ отнесли себя 32% православных Украины, 22% за УПЦ МП, еще 43% – просто православные.

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Дарья Мостовая

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