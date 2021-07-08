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Большинство верующих в Украине ассоциируют себя с автокефальной ПЦУ: опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 11:15
Большинство верующих в Украине ассоциируют себя с автокефальной ПЦУ: опрос КМИС - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Подавляющее большинство украинцев считают себя православными, при этом большая часть верующих относит себя к Православной церкви Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса от Киевского международного института социологии.

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73% опрошенных заявили, что они относят себя к православным, 9% считают себя греко-католиками, 7% – атеистами.

С автокефальной ПЦУ ассоциируют себя 58% прихожан (в июне прошлого года их было 48%). Приверженцами Московского патриархата являются 25% верующих (в июне 2020-го – 21,5%). 12% респондентов сказали, что они просто верующие – без конкретизации (в июне 2020 – 23%).

Опрос проводился 25-28 июня среди 1003 украинцев возрастом старше 18 лет по телефону. Погрешность – не более 3,5%.

  • В октябре 2020 года согласно опросу центра Разумкова к ПЦУ отнесли себя 32% православных Украины, 22% за УПЦ МП, еще 43% – просто православные.

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Дарья Мостовая
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