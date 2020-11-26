К ПЦУ отнесли себя 32% православных Украины. 43% "просто православные" – Центр Разумкова

Большинство православных украинцев называют себя "просто православными", треть относят себя к ПЦУ. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

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Среди опрошенных, которые назвали себя православными:

– 32,2% относят себя к Православной церкви Украины (ПЦУ);

– 21,9% – к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП);

– 0,8% – к другим православным церквям;

– 43,1% заявили, что они "просто православные".

Прихожанами ПЦУ называет себя большинство православных в западных областях Украины – 52,2%, к УПЦ МП там причисляют себя 28,1%, к "просто православным" – 17,4%. В восточных областях 59,9% считают себя "просто православными", 26,2% – прихожанами УПЦ МП, 11,2% – прихожанами ПЦУ.

Всего православными назвали себя 62,3% опрошенных.

Опрос проводился с 1 по 8 октября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2020 человек возрастом от 18 лет. Погрешность не более 2,3%. Опрос проведен при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

По опросу КМИС, в июле из крупнейших церквей лучше всего украинцы относились к ПЦУ.

Денис Юдин

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