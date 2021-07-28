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"Кто умрет – это их крест". Видео с массовой акции Московского патриархата в пандемию видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 10:37
Скриншот из видеозаписи
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Московский патриархат вчера, 27 июля, вывел на улицы Киева десятки тысяч прихожан в честь 1033-летия крещения Руси. Подавляющее большинство людей, которые принимали участие в "крестном ходе", не соблюдали даже минимальных противоэпидемиологических мер вроде ношения масок и избегания физического контакта.

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Журналисты hromadske и ВВС Украина побывали на акции УПЦ МП и расспросили присутствующих, что они думают об угрозе коронавируса, новой волне COVID-19 от дельта-штамма и вакцинации от него.

В комментариях люди заявляли, что "с богом не страшны никакие коронавирусы", "если заболеем – то заболеем, слава богу за все", "что суждено, то суждено", а если от коронавируса кто-то умрет – "на то воля божья, это их крест" или "это болезнь для избранных: это благо". По словам участников мероприятия, "не вакцинировались и не будем", "исповедь и причастие – наша вакцина". Некоторые говорили, что "маски с собой", хотя маска в кармане или сумке не дает нужного эффекта.

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Невзирая на угрозу передачи инфекционных болезней, на кадрах люди целовали руки и предметы главы УПЦ МП митрополита Онуфрия, а также иконы. Он с топ-духовенством УПЦ МП переболел ковидом более года назад.

Между тем, Российская православная церковь решила не проводить аналогичную акцию в Москве из-за коронавируса.

Также от массовых мероприятий отказалась, как и в 2020-м, и Православная церковь Украины: там заявили, что соблюдают карантинные меры.

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Евгений Пилипенко
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